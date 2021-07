Welche Herausforderungen aktuell von der Hotel- und Spa-Branche gemeistert werden, was die Gäste jetzt erwarten und wohin die Reise der Wellnessbranche künftig geht, steht im Fokus der Referenten unseres exklusiven Kongresses Spa Life compact 2021.

Neue Wege der Mitarbeiterführung

Bodo Janssen, Geschäftsführer der Upstalsboom-Hotels, Autor und Speaker stellt

seinen außergewöhnlichen Führungsstil, den „Upstalsboom Weg“ vor.

Bodo Janssen, Geschäftsführer Upstalsboom-Hotels

BODO JANSSEN, Jahrgang 1974, geht nach vielen privaten und beruflichen Turbulenzen im Jahr 2010 eineinhalb Jahre regelmäßig ins Kloster, um in monastischer Atmosphäre von namenhaften Persönlichkeiten wie Pater Anselm Grün etwas über Führung zu lernen. Parallel beschäftigt er sich mit den Erkenntnissen der positiven Psychologie und Neurobiologie. Im Spannungsfeld zwischen Spiritualität und Wissenschaft beginnt Bodo Janssen in seinem Unternehmen einen führungs- und unternehmenskulturellen Paradigmenwechsel einzuleiten. Dieser hat zum Ziel, eine authentische Unternehmenskultur zu entwickeln, in der jeder Mitarbeiter das leben kann, was ihm als Mensch wichtig ist. Dieser „Upstalsboom Weg“ ist mittlerweile zu einem Impulsgeber für einen Kulturwandel in der Arbeitswelt geworden und zum Vorbild für andere Unternehmen, Unternehmer und Privatpersonen.

Schlafen Sie gut!?

Voraussetzungen für eine geruhsame Nacht. Was ist gesunder Schlaf und wie können Sie Ihre Gäste dabei unterstützen, erholt aufzuwachen?

Christine Lenz, Schlaf-Coach

CHRISTINE LENZ ist Expertin für Schlafgesundheit und -medizin. Sie ist für unterschiedliche Unternehmen und Organisationen im In- und Ausland tätig,

darunter Hotels und Marktforschungsinstitute. Mit Beratungsangeboten, Workshops und Vorträgen bietet Christine Lenz die Möglichkeit, einen aktiven Beitrag zur Gesundheitsprävention ihrer Mitarbeiter zu leisten und gleichzeitig Kundenbedürfnisse besser zu verstehen.

Nichts bleibt wie es war – Neue Wege sind gefragt.

Diskussionsrunde mit Hoteliers

Moderation: Franka Hänig, redspa media, Baden-Baden

Franka Hänig, redspa media

FRANKA HÄNIG ist Geschäftsführerin von redspa media und Chefredakteurin von SPA inside und SPA direkt. Die studierte Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin führte ein eigenes Kosmetikinstitut, arbeitete in der Lokalredaktion einer großen Tageszeitung und in der Redaktion eines Kosmetikfachverlags in leitender Position. Dort entwickelte sie zahlreiche neue Printprodukte und Veranstaltungen. 2007 gründete sie mit Sascha Bostan die redspa media GmbH.