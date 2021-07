Strandgut St. Peter-Ording:

Das Kongresshotel für Spa Life compact

Das Strandgut Resort in St. Peter-Ording liegt direkt an der Nordsee. Mit Blick auf die berühmten Salzwiesen, den 12 Kilometer langen Sandstrand und die unverwechselbaren Pfahlbauten. Es weht immer eine frische Brise, der Kopf wird frei, die Gedanken können fliegen und kreative Ideen nur so sprudeln. Mit seinen hellen, modern und klar eingerichteten Räumen ist das Lifestyle-Hotel ein motivierender Ort.



Nordisch cool mit herzlicher Gastfreundschaft, leckerer, regionaler Kulinarik – also super geeignet für Spa Life compact, die kleine Schwester von Spa Life Germany. Mehr zum Strandgut Resort St. Peter-Ording gibt es hier.