Intakte Haut ist begehrenswert. Denn nur intakte Haut wirkt anziehend gepflegt. Für Dr. Spiller Ansporn und Lebensaufgabe zugleich. Seit vielen Jahrzehnten konzentrieren wir uns auf nachhaltige Hautgesundheit. Ein Weg, bei dem Tradition und Innovation Hand in Hand gehen. Mit natürlichen Rohstoffen, die es in sich haben. Ihre hohe Reinheit entfaltet zielgenau höchste Wirksamkeit. Wir vertrauen auf Erfahrung und Echtheit. Gestern wie heute, für die Attraktivität von morgen.

Unser Qualitätsmerkmal ist die akribische Entwicklung und Herstellung in eigenen

Labors. So verkörpert jedes Produkt 100 % Dr. Spiller. Authentizität verpflichtet. Nichts bleibt dem Zufall überlassen. Wir wissen, was wirkt. Weil wir wissen, was enthalten ist. Bewährtes wird bewahrt und durch Innovationen ergänzt, die Höchstleistung freisetzen. Mit über 200 Rezepturen ist eine zeitgemäße Welt der Schönheit entstanden, die Problemlösungen für alle Hauttypen bietet – Pure SkinCare Solutions.





Jürgen Braun, Director Sales D-A-CH

Tel: +49 8662 49840, Mail: Juergen.Braun@dr-spiller.com

Julia Jäger, Area Sales Manager

Tel: +49 171 4984433, Mail: julia.jaeger@dr-spiller.com

Voglinger Straße 11

83313 Siegsdorf

Deutschland

www.dr-spiller.com