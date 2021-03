Verlosung: Magische Vielfalt im Quellenhof

Im Quellenhof Luxury Resort Passeier, einem der exklusivsten Wellnesshotels Südtirols, steht das Rad nie still. Ab Frühjahr 2021 bietet das Haus noch mehr Spa-Genuss! Der ehemalige Forellenhof, Teil des imposanten Resorts, wurde nicht nur schick renoviert, sondern hat auch einen coolen neuen Namen bekommen: Guesthouse F. Und dort wird das neue „Rooftop Spa“ the place to be für alle (erwachsenen) Wellness-Aficionados. Im ganzjährig 32 Grad Celsius warmen Wasser des Infinity-Sky-Pools, komplett aus Glas gebaut, und der finnischen Panoramasauna hat man eine top Aussicht auf die Passeier Bergwelt. Highlight der Sauna: man kann durch ein mobiles Glasdach in den Sternenhimmel schauen. Kuschelige Ruhezonen und eine gemütliche Feuerstelle laden zudem zum Relaxen. Und die neuen Zimmer und Suiten im Guesthouse F mit Parkettboden versprechen modernes Wohnen. Wer das Besondere sucht, wird es dort im Infinity Chalet mit 445 Quadratmeter Innen- und Außenfläche, freistehender Badewanne, eigenem Infinity-Pool, Außensauna, Whirlpool und Fitnessraum garantiert finden. Und wer gutes Essen schätzt, wird begeistert sein von der Gourmet-Halbpension, die ein 6-Gänge-Dinner inkludiert.

SPA inside verlost zwei Verwöhntage in Südtirol

Senden Sie bis 02.04.2021 eine E-Mail mit dem Stichwort „Quellenhof Luxury Resort Passeier“ an: gewinnen@redspa.de – Adresse bitte nicht vergessen.

Ausgenommen sind beauftragte Teilnahmedienste und Gewinnspiel-Agenturen. Das Los entscheidet. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.

Quellenhof Luxury Resort Passeier

Pseirerstraße, 47 ♦ 39010 St. Martin bei Meran ♦ Südtirol/Italien ♦ Tel. +39 0473 645 474 ♦ info@quellenhof.it ♦

www.quellenhof.it