Alle Referenten von Spa Life Germany 2021 kennen die Branche bestens und wissen, wo im Hotel und im Spa oft der Schuh drücken, welche Herausforderungen täglich gemeistert werden müssen, was die Gäste erwarten und wohin die Reise der Wellnessbranche geht. Diese Themen erwarten Sie bei Spa Life Germany.

Resilienz – Widerstandskraft kann man lernen

Dr. Gilan geht auf die Anfänge der Resilienzforschung ein und der Frage nach, ob man Resilienz lernen kann

Dr. Donya Gilan

DR. DONYA GILAN ist Gesundheitsexpertin und Resilienz-Botschafterin. Zu ihren Forschungs- und Arbeitsschwerpunkten gehören u. a. die Anpassungsfähigkeit von Menschen im Kontext von Krisen, die Entwicklung und Durchführung von Programmen zur Förderung psychischer Gesundheit sowie die kulturvergleichende Emotionsforschung. Sie ist wissenschaftliche Leiterin des Bereichs „Resilienz & Gesellschaft“ des Leibniz-Instituts für Resilienzforschung (LIR) in Mainz sowie Leiterin der Transkulturellen Ambulanz der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Mainz.

Social Media als Chance – Begeistern und kommunizieren im Netz

Tipps für Ihren digitalen Auftritt, Kommunikation und Produktverkauf

Jessica Hilberath

JESSICA HILBERATH hat eine über 20-jährige Erfahrung in der Beauty, Fashion & Lifestyle-Branche. Sie schöpft aus einem großen Wissensschatz, findet für jeden Kunden das richtige Konzept und die passende Strategie für seine Marke. Sie führt in Trainings und Einzelcoachings an das Thema Social Media Marketing heran, übernimmt auch Aufbau und Pflege von Social-Media-Kanälen. Jessica Hilberath ist Gründerin der Agentur Setup Media. www.setupcoach.media

Mitarbeiter-Bindung und Teamkompetenz in Krisenzeiten

Worauf es nach der Pandemie ankommt

Michaela Hösch

MICHAELA HÖSCH hat Sportwissenschaften studiert und im Anschluss viele Jahre als mehrfach ausgezeichnete Spa Managerin in der Wellnesshotellerie gearbeitet. Besonders leidenschaftlich widmet sie sich der Umsetzung neuer, ganzheitlicher Ideen und Gesundheitsthemen im Spa. Ihre Erfahrungen gibt Sie als Unternehmensberaterin der Wellnesshotellerie weiter. Aktuell befindet sie sich in Ausbildung zur Psychotherapeutin. Sie gehört zum Team von Rizzato Spa Consulting.

Zurück aus der Krise – So schaffen wir das

Diskussionsrunde mit Hoteliers

Franka Hänig

FRANKA HÄNIG ist Geschäftsführerin von redspa media und Chefredakteurin von SPA inside und SPA direkt. Die studierte Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin führte ein eigenes Kosmetikinstitut, arbeitete in der Lokalredaktion einer großen Tageszeitung und in der Redaktion eines Kosmetikfachverlags in leitender Position. Dort entwickelte sie zahlreiche neue Printprodukte und Veranstaltungen. 2007 gründete sie mit Sascha Bostan die redspa media GmbH.