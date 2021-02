Asabi – Fushion-Düfte voller Energie

Den besten Duft der Welt wollte eine Gruppe von Kreativen, Avantgardisten und Duft-Liebhabern finden. Gemeinsam mit einem Top-Parfümeur entwickelten sie energiegeladene Fushion-Düfte. ASABI (arabisch: energiegeladen, impulsiv) ist der Name der kraftvollen Unisex-Kompositionen. Sie tragen etwas Explosives, etwas Flirrendes und Betörendes in sich und vereinen die Kulturen dieser Welt.

ASABI N° 2 Intense: One world, one Fragrance

Die Pracht und Fülle des Orients trifft auf die Coolness und den Chic des Westens. One world, one Fragrance. ASABI N° 2 Intense zeigt sich als einzigartiges Duftspiel aus Jasmin und Safran in einem auffallend reflektierenden Flakon.



ASABI N° 3 Intense: Sinnlicher Verführer

Mit seinem aromatischen Duft hypnotisiert ASABI N° 3 Intense geradezu. Prächtige Neroli-Impressionen in der Kopfnote wirken wie ein erster, schüchterner Kuss. Im Herzen schmeichelt arabischer Jasmin den Noten von Rose und Iris.

ASABI N° 4 Intense: Wärme & Geborgenheit

Der neue Duft ASABI N° 4 Intense beinhaltet eine animalische und eine strahlend-süße Duftnote aus Amber, Moschus und Vanille. Der Unisex-Duft vermittelt ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit, aber auch von purer Sinnlichkeit.

ASABI N° 5 Intense: Weckt neue Energie

Elegant-würzig, aber nicht schwer präsentiert sich das neue Eau de Parfum ASABI N° 5 Intense. Das einzigartige Duftspiel aus Lavendel, Vanille, Tonkabohne und Mandel betört die Sinne und weckt Energie und die Lust auf den Frühling.

Jedes Eau de Parfum Vaporisateur Spray (100 ml) 198 Euro

