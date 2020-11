Zwischen See und Bergen liegt das Posthotel Achenkirch als entspannter Ruhepol inmitten des Naturschutzgebiets Karwendel. Neue Energie tanken die Gäste des Adults only Hotels im 7000 Quadratmeter großen Wellness-Bereich, in dem das Experten-Team Geist und Körper unter anderem mit Traditioneller Chinesischer Medizin in Einklang bringt. Mit frisch aufgeladenen Akkus geht es ab auf die Piste: Direkt vorm Hotel steigen Langläufer in über 200 Kilometer Langlaufloipen ein, Skifahrer pulvern durch den Schnee. Wie wäre es danach mit einem Ausflug im Pferdeschlitten? Das angrenzenden Lipizzaner-Gestüt gibt hierzu die Möglichkeit. Nach einem Tag an der frischen Luft verwöhnt die Haubenküche mit raffinierten Gerichten und besten Zutaten – viele davon aus der hoteleigenen Landwirtschaft.

Gewinnen Sie einen Kurzurlaub und tanken Sie neue Energie am Achensee:

2 Übernachtungen für 2 Personen inkl. Wohlfühlpension und Spa Treatment „Posthotel Kraftritual“.

Senden Sie einfach bis zum 1. Dezember eine E-Mail mit dem Betreff „Posthotel Achenkirch“ an gewinnen@redspa.de – Adresse bitte nicht vergessen!

