„Die Wahl der richtigen Verpackung befindet sich in einem mehrdimensionalen Spannungsfeld. Faktoren wie Convenience und Nachhaltigkeit rücken verstärkt in den Fokus, weil die Verpackung nachweislich einen wichtigen Beitrag zum Einkaufserlebnis leistet und damit weit über ihre Schutzfunktion hinausgeht.„



In diesem Webinar zeigt Franziska Kier, die Leiterin des eCommerce Competence Centers von Arvato Supply Chain Solutions die brandneuen Verpackungstrends aus dem Unboxing Check, den sie im Sommer 2020 durchführte. Für diesen Unboxing-Check wurden 50 Test-Bestellungen bei Online-Shops aus der Fashion- und Beauty-Industrie aufgegeben und deren Verpackungen, begleitende Kundenkommunikation auf und im Paket sowie der Retouren-Prozess analysiert. Interessante Unterschiede zwischen den beiden Branchen und beispielhafte Showcases geben exklusive Einblicke in das Thema Verpackung.



Themen des Unboxing-Checks im Überblick:

• Die Wahl der Umverpackung – Ein Träger der Marke und ihrer Botschaft.

• Convenience der Verpackung – Leicht zu öffnen, wenig zu entsorgen und wiederverschließbar?

• Veredelungen – Wie und wo Seidenpapier und Geschenkverpackungen zum Einsatz kommen.

• Beileger im Paket – Was ist Standard und womit überzeugen Online Onlys?

• Produktproben – Im Beauty Bereich nicht wegzudenken!

• Nachhaltigkeit – Wie reagieren Unternehmen bei ihren Verpackungsprozessen?

• Retourenhandling – Was läuft gut, was nicht?

• Über den Tellerrand geschaut – kreative Ideen aus dem Ausland



Franziska Kier

Franziska Kier ist als Leiterin des eCommerce Competence Center von Arvato Supply Chain Solutions besonders auf die Themen Marktplätze, Omnichannel-Handel und KPI-basierte Kundenberatungen spezialisiert. In den vergangenen 5 Jahren hat sie als Autorin an zahlreichen Studien und Analysen mitgewirkt, zuletzt an den Analysen „Der E-Commerce Markt nach Corona“, „Kundenkommunikation in der Corona-Krise“ und „Die neue Realität des Onlinehandels“ sowie der Studie „Wachstum auf Marktplätzen“. Als Sprecherin ist sie unter anderem auf Veranstaltungen wie dem Delivery Days der Internet World zu sehen.



Mehr zu den aktuellen Publikationen und Projekten

von Arvatos eCommerce Competence Centers



Termin/ Ort:

WebSeminar „Unboxing-Check – Verpackungstrends im Onlinehandel“

28. Oktober 2020, 16:30 – 17:15 Uhr



Zielgruppe:



Marketingleitung

Leitung e-commerce

Salesmanager



Teilnahmegebühr:



kostenlos Jetzt anmelden Teilnahmebedingungen



Die Anmeldung ist mit Ausfüllen des Online-Formulares verbindlich.