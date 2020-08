Regelmäßige Postings sind beim Social-Media-Marketing wichtig. Ein detaillierter Plan hilft. Plane deine Beiträge am besten immer für einen Monat im Voraus. Tipps und Infos zu hilfreichen Tools findest du hier.

Wenn du gerade erst begonnen hast, dich mit deinem Geschäft in den sozialen Medien zu präsentieren, machst du vielleicht noch einen großen Fehler – du überlegst dir immer sehr kurzfristig, was du posten möchtest. Klar, privat sind solche Beiträge meistens spontan und ungeplant. Doch im Business brauchst du einen Plan. Gut ist: Du machst dir damit nicht mehr, sondern weniger Arbeit. Versprochen! Plane deine Beiträge immer gleich in großen Blöcken – wir machen das monatsweise. Dazu nimmst du dir zuerst deinen Kalender zur Hand und schaust, welche (Online-)Veranstaltungen oder Neueinführungen bei dir anstehen. Überlege dir, wie du deine Events mit ein paar Beiträgen ankündigen, live begleiten und auch nachbereiten kannst. Fülle das Ganze auf mit saisonalen Themen oder Brands und Warengruppen, die du pushen möchtest. Auf welchen Plattformen möchtest du posten? Welches Format sollen die Beiträge haben? Welches Ziel verfolgst du mit deinem Beitrag? Was sollte dein Call-to-Action sein?* So schreiben sich deine Beiträge schon fast von alleine. Wenn du alle zwei bis drei Tage einen Beitrag in deinem Kalender stehen hast, ist das schon richtig gut. Sollten noch Lücken sein, schau mal nach kuriosen Feiertagen. Es gibt immer welche, zu denen du einen Beitrag mit deinem Business verbinden kannst. Voilà, mit dieser Vorbereitung weißt du genau, was wann online gehen soll.

Das Beste kommt zum Schluss!

Sind deine Texte und Grafiken/Videos vorbereitet, kannst du sie mit wenig Aufwand für deine Social-Media-Kanäle vorplanen. Tools wie Hootsuite, Later, Planoly oder Tailwind können deine Beiträge nach deinem Zeitplan automatisiert auf deinem Profil auf vielen Plattformen veröffentlichen. Dabei kannst du so arbeiten, wie du es am liebsten magst: Am Desktop oder mobil mit einer App. Oft gibt es bei den Anbietern kostenfreie Starterpakete, die anfangs völlig ausreichend sind. Der Profi kann mit den Tools eines größeren Pakets auch sein komplettes Reporting erledigen oder einem Team Zugriff auf die Planung erlauben. Wenn du nur Facebook benutzt, kannst du auf deiner Facebook-Unternehmensseite Beiträge auch direkt vorausplanen – kostenfrei! Wenn du einen Blog hast, gibt es Plug-Ins, die Beiträge direkt von deiner Webseite in die sozialen Medien verteilen können. Hört sich nach viel Arbeit an? Klar, du musst etwas Zeit investieren und aufwändige Beiträge produzieren sich nicht von allein – wir sind trotzdem überzeugt, dass dir dein Redaktionsplan und die Vorausplanung deiner Beiträge viele Stunden Arbeit erspart und die Qualität deiner Beiträge auf ein neues Level hebt!

GRAFIK-TIPP: Apps wie Canva können dir extrem viel Zeit sparen, wenn es um die Erstellung deiner Beitragsbilder geht. Mit vielen ansprechenden Vorlagen und automatisiertem Zugriff auf kostenfreie fotos hast du in wenigen Minuten ein tolles Design. Noch einzigartiger wird es, wenn du deine eigenen Bilder mit den Canva-Vorlagen verwendest.

*Call-to-Action: Welche eine Sache soll dein Kunde/Leser tun, jetzt wo er deinen Beitrag gelesen/gesehen hat?

Wenn du mit dem Redaktionsplan arbeiten möchtest, fordere gern einen bei uns an: mail@setupcoach.de

