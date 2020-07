Während der Corona-Krise mussten viele Frauen wochenlang Homeoffice, -schooling oder -kita unter einen Hut bringen – und das zusammen mit den restlichen Herausforderungen eines Familienalltags. Sie auch? Dann wäre eine Auszeit mehr als verdient. Mit ein bisschen Glück und einer überzeugenden Bewerbung könnte das sogar klappen. Zusammen mit dem Pflegespezialisten La Biosthétique schenkt das Wellness-ReiseMagazin SPA inside fünf Leserinnen „Zeit für sich“: Vom 6. bis 8. Dezember 2020 geht’s nach Tirol ins 5-Sterne-Superior Ski- und Spa-Resort Zürserhof am Arlberg – zum Durchatmen, Spaß haben und richtig schön verwöhnt werden. Bewerben Sie sich jetzt!

Was Sie dafür tun müssen?

Schreiben Sie uns ein paar Sätze zu Ihrer Person (Alter, Beruf, Hobbys …) und warum Sie gewinnen möchten.

Das muss Ihre Bewerbung enthalten:

Ein paar Sätze zu Ihrer Person und warum Sie die Leserreise gewinnen möchten.

Ein Portraitfoto in bester Qualität.

Die richtige Beantwortung der Frage: In welcher französischen Stadt ist La Biosthétique zuhause?

Bewerbungsschluss: 16. Oktober 2020

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen per E-Mail an: leserreise@redspa.de, Betreff: „Zeit für mich mit SPA inside“ (zusammen mit einem aktuellen Portrait- und Ganzkörperfoto in sehr guter Qualität). Die Teilnehmerzahl ist auf fünf limitiert, die Redaktion wählt aus. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Und das erwartet Sie dann vor Ort:

Im Luxusresort Zürserhof (www.zuerserhof.at) am Arlberg, einem Haus mit Tradition, Gastfreundschaft und Atmosphäre, logieren Sie zwei Nächte in einem eleganten Zimmer für sich alleine und werden drei Tage lang kulinarisch verwöhnt. Gemeinsam genießen Sie Frühstück, Lunch und Abendessen. Umsorgt von Kopf bis Fuß Nach Herzenslust können Sie im 3200 Quadratmeter großen Aureus SPA relaxen. Das La-Biosthétique-Team bringt Ihre Schönheit mit Behandlungen voll zum Strahlen. La Biosthétique mit Sitz in Paris und Pforzheim bietet seit mehr als 50 Jahren hochwertige Pflegeprodukte für fast jedes Haut- und Haarproblem. Die Make-upKollektionen ergänzen das Rundum-Pflegeportfolio.