And the winner is …. das wird noch nicht verraten, denn die Spa Star Awards werden erst am 8. September bei Spa Life Germany 2020 im Das Weitblick Allgäu verliehen. Um euch die Wartezeit zu versüßen, verraten wir euch aber an dieser Stelle schon die Nominierten für die begehrten Awards.

Und das sind die Nominierten:

Newcomer

Das Ocean Spa an Bord der Hanseatic inspiration

Lefay Resort & Spa Dolomiti/I

Jordans Herz & Rebe Spa, Köngernheim

City Spa

Rocco Forte Hotel de Rome, Berlin

Ono Spa at The Mandala Hotel, Berlin

Andaz Munich Schwabinger Tor

Green Konzept

Be organic Wiesbaden

Posthotel Achenkirch/A

Lefay Resort & Spa Lago di Garda/I

Spa Konzept

G‘Sund & Natur Hotel Die Wasnerin/A

Tamina Therme Bad Ragaz/CH

Schlosshotel Fiss/A

Gesundheits-Konzept

Ayurveda Parkschlösschen Traben-Trarbach

Lefay Resort & Spa Lago di Garda/I

Quellenhof Luxury Resort Passeier/I

Spa Team

Spa & Meer an Bord der TUI Cruises Flotte

Vila Vita Rosenpark, Marburg

SPA Star plus

Le Grand Spa at Le Grand Bellevue/CH

Vair Spa Borgo Egnazia/I

Hotel Hochschober/A

Eine besondere Auszeichnung außer Konkurrenz, für die man sich auch nicht bewerben kann, ist der Special Award. Die Jury vergibt ihn in diesem Jahr an …. Dieses Geheimnis wird erst am 8. September gelüftet.

Die Jury-Mitglieder

Dagmar Rizzato, Rizzato Spa Consulting, Tettnang

Dr. med. univ. Imke König, Ärztin und Medical Spa Direktorin im Schloss Elmau Luxury Spa Retreat & Cultural Hideaway

Oliver Mathée, Geschäftsführer Mediterana-Therme, Bergisch Gladbach

Hans-Peter Veit, Spa-Manager Grand Hotel Victoria-Jungfrau, Interlaken/Schweiz

Franka Hänig, Geschäftsführerin redspa media GmbH und Chefredakteurin des Wellness-Reise-Magazins SPA inside, Baden-Baden