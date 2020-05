SPA inside verlost in Kooperation mit La Biosthétique eine traumhafte Auszeit im eleganten Ski- und Spa-Resort Zürserhof am Arlberg in Österreich. Fünf Leserinnen werden dort vom 6. bis zum 8. Dezember 2020 rundum verwöhnt.

Träumen Sie auch manchmal von ein paar Tagen, die nur Ihnen gehören? Zeit nur für sich selbst, weit weg von Alltag, Job und Familie? Zeit, in der Sie verwöhnt und umsorgt werden, entspannen und neue Energie tanken können? In der „Tischlein deck dich“ kein Märchen ist, sondern Realität? Und heimlich, still und leise aufgeräumt wird, ohne Ihr Zutun? Vielleicht wird der Traum ja wahr – wenn Sie sich für die SPA-inside-Leserreise „Zeit für mich“ bewerben. Schreiben Sie uns kurz ein paar Sätze zu Ihrer Person und warum Sie gewinnen möchten. Beantworten Sie außerdem unsere Frage: Beantworten Sie folgende Frage: In welcher französischen Stadt ist La Biosthétique zuhause? Zusammen mit dem Pflegespezialisten La Biosthétique lädt das Wellness-Reise-Magazin SPA inside fünf Leserinnen vom 6. bis 8. Dezember zu drei traumhaften Verwöhntagen ein. Den perfekten Rahmen bietet das 5-Sterne-Superior Ski- und Spa-Resort Zürserhof am Arlberg. Das traditionsreiche familiengeführte Haus ist ein exklusives Urlaubsdomizil im mondänen Wintersportort Zürs.

Verwöhnprogramm von Kopf bis Fuß

Neben Komfort und Luxus genießen Sie kulinarische Genussmomente und Wellnessvergnügen auf 3200 Quadratmetern Fläche. Freuen Sie sich auf das außergewöhnliche Aureus Spa und das La Biosthétique Hair Spa. Hier werden Sie und Ihre vier Mit-Gewinnerinnen auf Händen getragen. Sie erleben eine exklusive Behandlung mit Produkten von La Biosthétique und werden von den Schönheits-Profis zudem perfekt und typgerecht geschminkt. Das französische Unternehmen La Biosthétique mit Sitz in Paris und Pforzheim verwöhnt seit mehr als 50 Jahren mit hochwertigen Produkten, die Lösungen für fast jedes Haut- und Haarproblem bieten. Die Make-up-Kollektionen ergänzen das Rundum-Pflegeportfolio.

Der „Zeit für mich“-Aufenthalt beinhaltet zwei Übernachtungen im Einzelzimmer, ein Pflegevergnügen von Kopf bis Fuß durch die La-Biosthétique-Experten, Verpflegung im Hotel – und viel Zeit, sich über Beauty und andere weltbewegende Themen auszutauschen. Nur An- und Abreise müssen Sie selbst übernehmen. Sind Sie dabei? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

SPA-inside-Leserreise „Zeit für mich“ – so bewerben Sie sich

Beantworten Sie folgende Frage: In welcher französischen Stadt ist La Biosthétique zuhause? Stellen Sie sich mit ein paar Sätzen vor und schreiben Sie uns, warum Sie gewinnen möchten. Zusammen mit einem aktuellen Portrait- und Ganzkörperfoto in sehr guter Qualität (kein Bade-Outfit) schicken Sie Ihre Bewerbung an: leserreise@redspa.de, Betreff: „Zeit für mich mit SPA inside“. Bewerbungsschluss: 16. Oktober 2020. Die Teilnehmerzahl ist auf fünf limitiert, die Redaktion wählt aus. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.