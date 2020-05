Vorfreude auf den Urlaub 2020: Ja! Was packe ich in meine Reiseapotheke 2020? Auf jeden Fall stylishe Masken, möglichst viele, damit man am Urlaubsort auf das Waschen verzichten kann. Wenn diese dann noch in stylishen Farben zum Urlaubsoutfit passen, dann wird aus dem notwendigen Hygieneitem noch ein fashionable must have.

Das Set mit 10 Masken ist ideal, um entspannt im Urlaub genügend Masken zum Wechseln zu haben, denn das gibt einem die Sicherheit und die Entspannung, seinen Urlaub vollends genießen zu können.

Seit fünfzehn Jahren leitet die Designerin Hana Kiera Nagy die Nagy Collection; Exklusivität gehört zum Markenversprechen der Mode-Kollektionen. Diesen Anspruch hat die Designerin auch bei der Herstellung ihrer neuen Stoffmasken der Marke save YouAndMe. Die eigene Produktion findet ausschließlich in Europa statt, was eine schnelle Lieferzeit und geringe Lieferkosten garantiert.

Die trendigen Stoffmasken zu sehr fairen Preisen aus 100% Baumwolle in Jersey (2-lagig) haben einen herausnehmbaren Filter mit zusätzlicher Filter-Funktion durch Spezial-Vlies. Durch ihre angenehme Elastizität passt sich die Maske optimal an die Gesichtsform an. Ein integrierter Nasenbügel, der dem Nasenrücken angepasst werden kann, ist ebenfalls integriert. Dank des stylischen Designs sind die Masken auch optisch trotz der Funktionalität ein Fashion Accessoire.

Für private Besteller gibt es die Stoffmasken z.B. im neuen Farb-Mix 10-er Pack für 75,90 € zzgl. Versandkosten. Also packe ich in meinen Koffer zwei weiße, zwei rosa, zwei türkisfarbene, zwei schwarze und zwei blaue Masken. Alles mit einer Bestellung!

Mehr Informationen auf www.save-youandme.de