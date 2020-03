Seit dem 16. März produziert Babor, Europas führende Marke für professionelle Kosmetik, am Hauptsitz in Aachen auch Desinfektionsmittel neben Cremes, Seren und Ampullen. Die Hand-Desinfektionsmittel überlässt das Unternehmen verschiedenen Landes- und Bundesbehörden wie zum Beispiel der Aachener Polizei und weiteren medizinischen und karitativ tätigen Einrichtungen in der Region Aachen.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie herrscht eine weltweite Knappheit an Desinfektionsmitteln. Das alkoholhaltige Handdesinfektionsmittel, das Babor produziert, soll vor allem „die unterstützen, die für uns alle im Einsatz sind“, so Horst Robertz, Babor Geschäftsführer für die Bereiche Produktion, Forschung und Beschaffung. Rund 15.000 Flaschen mit 100 Mililiter oder 500 Mililiter befüllt konnte das Aachener Familienunternehmen, das seine ganze Produktion am Firmensitz hat, bereits produzieren und die Maschinen laufen weiter auf Hochtouren. „Was bisher ein Qualitätsmerkmal für unsere Produkte war – nämlich made in Germany – erweist sich in dieser nie dagewesenen Krise als solidarische Möglichkeit: wir können hier am Standort tatsächlich einen Beitrag im Kampf gegen den Virus leisten. Einen kleinen Beitrag im Vergleich zum Ausmaß der Krise, aber auf den sind wir stolz. Denn er ist nur möglich, weil die Babor Familie zusammen steht.“ sagt Robertz und weiter: „Mein Dank gilt insbesondere unserem Team in der Produktion, das dies möglich macht.“