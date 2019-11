„Ohne Gedöns“ – das ist die Philosophie der Marke Jean&Len für ihre natürlichen Produkte aus Köln. Das junge Label hat den Trend für naturnahe Kosmetik erkannt und bietet seit 2013 ein breites Portfolio von Beauty – bis hin zu Beverage-Produkten auf natürlicher Basis. Ab sofort wird die junge Allround-Marke im neuen Flagshipstore, direkt am Neumarkt, zu finden sein.

Eine Abfüllbar für mehr Nachhaltigkeit

Schmuckstück des neuen Beauty-Quartiers von Jean&Len ist die Abfüllbar, an der sich Kunden in eigens mitgebrachte oder leere Jean&Len Glasspender Seife des Signature Duftes „Rosemary & Ginger“ abfüllen können. Darüber hinaus bietet der Store bald auch die Möglichkeit, sich noch weitere Produkte nachzufüllen, die ganz nach dem Credo „Ohne Gedöns“ aus natürlichen Inhaltsstoffen bestehen und in einer kleinen Londoner Manufaktur hergestellt wurden. Eine weitere Besonderheit des Flagshipstores ist die Exklusivität der Produkte, da manche nur vor Ort und nicht im Online-Shop erhältlich sind. Auch das komplette Männer- und Premiumsortiment ist im Store vorrätig und größtenteils in Deutschland handgefertigt.

Eine klare Geschäftsaufteilung im stylischen Interior Design

In der neuen Location am Neumarkt mitten in der Kölner Innenstadt präsentiert Jean&Len seine Produkte nun auf einer übersichtlichen Fläche mit einer breiten, einladenden Front. Die Räumlichkeiten sind hell ausgeleuchtet und klar aufgeteilt. Im gewohnt modernen Look & Feel der Marke können sich Kunden nun erstmals über die Präsentation der gesamten Jean&Len Produktwelt freuen. Das elegante Ambiente lädt zum Testen und Shoppen ein – puristisch und gleichzeitig wirkungsvoll. Cremefarben gekachelte Wände, Deko-Elemente aus Blumen und Pflanzen sowie ein Boden aus Ahornholz lassen die neue Adresse für stylische Kosmetik- und Lifestyleprodukte edel und modern wirken.

Ohne Gedöns – Jean&Len mit breitem Portfolio

Von Haar- und Körperpflege für Damen, Herren und Kinder, über Accessoires, Düfte, Haushaltsartikel bis hin zu Spirituosen und Tees. Das Credo von Jean&Len „Was Dich berührt, wird ein Teil von Dir!“ ist der Anspruch, den die Marke an ihre Kosmetik-Rezepturen stellt. Die Produktlinien des jungen, deutschen Unternehmens verzichten auf viele bedenkliche Inhaltsstoffe wie Parabene, Silikone sowie tierische Inhaltsstoffe; sie werden in Europa vegan und tierversuchsfrei hergestellt.

Bild: (c) Julian Huke Photography