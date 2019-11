Nach der gelungen Premiere im Mai 2019 verwandelt sich die Düsseldorfer Königsallee im nächsten Jahr vom 14. bis 16. Mai erneut in eine weltweit einzigartige Duftmeile. Drei Tage lang steht die Prachtstraße unter der Überschrift „La Journée du Parfum“ ganz im Zeichen der Wohlgerüche. Wie bereits in diesem Jahr begleitet das Festival der Düfte den von der Fragrance Foundation Deutschland verliehenen Deutschen Parfumpreis Duftstars. Dieser hochkarätige Award gilt als wichtigste Ehrung der Kosmetikbranche, zu der zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien und Kultur erwartet werden. Die Preisverleihung im Rahmen einer glamourösen Galaveranstaltung findet am 1. Mai 2020 statt. Details werden noch bekannt gegeben. Bei der ersten Ausgabe von „La Journée du Parfum“ in diesem Jahr präsentierte sich die Kö in der Düsseldorfer Innenstadt als attraktive Open-Air-Bühne der deutschen Duftbranche. Auf dem 1,5 Kilometer langen lila Teppich nutzten Flaneure, Passanten und Kunden die Gelegenheit, in die exklusive Welt der Parfums einzutauchen. Zahlreiche Marken, Parfümeure und Handelspartner hatten auf Initiative der Fragrance Foundation Deutschland teilgenommen. Workshops, Lesungen, Duftschulungen, Auftritte preisgekrönter Parfümeure rundeten das vielfältige Angebot ab.

www.fragrancefoundation.de