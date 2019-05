Die Bekanntgabe der Gewinner und Verleihung der SPA-Star Awards am Dienstagabend, 04. Juni 2019, wird auch in diesem Jahr wieder der Höhepunkt des Spa Life International Congresses sein. Die SPA-Star Awards werden erneut in sechs Kategorien vergeben: Newcomer, City Spa, Green Spa, Spa Konzept, Spa Team und SPA Star plus. Ein Special Award geht an ein Hotel, das aufgrund seiner Alleinstellung und Historie diese besondere Auszeichnung verdient. Ausgewählt wurden die Finalisten von fünf Fachjuroren, die auch die Preise vor Ort übergeben werden.

Und das sind die Nominierten:

Newcomer

• Hardrock Hotel Davos, Schweiz

• Hotel Bachmair Weissach, Tegernsee

• Bürgenstock Hotel & Alpin Spa, Schweiz

City Spa

• Vila Vita Rosenpark

• Silent Spa – Therme Laa, Österreich

• The Spa Steigenberger Frankfurter Hof

Green Spa

• Hotel Waldhaus Sils, Schweiz

• Biohotel Rupertus, Österreich

• Ashoka Ayurveda Spa, Hotel Galomar, Madeira/Portugal

Spa Konzept

• Waldhotel Health & Medical Excellence Bürgenstock, Schweiz

• Althoff Seehotel Überfahrt, Tegrensee

• Ayurveda-Resort Sonnhof, Österreich

Spa Team

• Vila Vita Rosenpark, Marburg

• Severin*s Resort & Spa, Sylt

• Bleiche Resort & Spa, Burg/Spreewald

SPA Star plus

• Posthotel Achenkirch, Österreich

• Schloss Fleesensee,

• Stock Resort, Österreich

Eine besondere Auszeichnung außer Konkurrenz, für die man sich auch nicht bewerben kann, ist der Special Award. Die Jury vergibt ihn in diesem Jahr an …. Dieses Geheimnis wird erst am 4. Juni gelüftet.

Die Jury-Mitglieder

• Dagmar Rizzato, Rizzato Spa Consulting, Tettnang

• Jennifer Ospelt, Founder & Editor-in-Chief von I LOVE SPA, Berlin

• Oliver Mathée, Geschäftsführer Mediterana-Therme, Bergisch Gladbach

• Hans-Peter Veit, Spa-Manager Grand Hotel Victoria-Jungfrau, Interlaken/Schweiz

• Franka Hänig, Geschäftsführerin redspa media GmbH und Chefredakteurin des Wellness-Reise-Magazins SPA inside, Baden-Baden

Den Lesern des Wellness-Reise-Magazins SPA inside werden die Gewinner der SPA-Star-Awards 2019 in der Juli/August-Ausgabe vorgestellt, Erscheinungstermin ist der 1. Juli.