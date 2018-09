Herzensangelegenheit: Spendenaufruf für die Yaowawit School

Die Kinder von Yaowawit brauchen Ihre Hilfe! SPA inside berichtet regelmäßig über die Yaowawit School Kapong, die zu einer Herzensangelegenheit unserer Redaktion geworden ist. 144 Kinder lernen, leben und lachen in der Schule im thailändischen Dschungel nahe Phang-nga. Nun wurde die Schule von einem Schicksalsschlag heimgesucht: Durch tagelangen, sintflutarten Regen hat ein Erdrutsch das Fundament der Gebäude zerstört. Die Kinder mussten mit all ihre Habseligkeiten in einen Tempel als Notunterkunft ziehen. Damit alle so schnell wie möglich nach Yaowawit zurückkehren können, brauchen sie dringend Ihre Unterstützung zum Wiederaufbau und zur Renovierung der Schule und der Wohnhäuser.

Helfen Sie mit!

Spendenkonto:

Children’s World Academy Foundation

Kontoinhaber:

Stifterverband Children’s World

Academy, Commerzbank AG Essen,

IBAN DE43 3604 0039 0122 2322 03

www.yaowawit.org

Oder über den direkten Link per Paypal.

Mehr Infos zum Projekt gibt es hier.