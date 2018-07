Golf und Yoga: For Ladies only!

Außergewöhnliche Golf-Retreats in Kombination mit Gesundheits- und Wellness-Workshops, Yoga- und Meditationskursen, grüner Küche sowie einem Fitness- und Bewegungsprogramm: Das bietet Golfair Travel aus Heidelberg an. Die Retreats finden in reizvoller Umgebung und an ausgewählten Hotels in Polen statt, z. B. im Gradi Golf & Spa Palace Hotel, dem ein 18-Loch-Championship-Golfplatz angeschlossen ist. Begleitet und unterstützt werden die Teilnehmer von Kasia Selwent, der Gründerin von Golfair Travel. Die ehemalige Profi-Golferin war Mitglied im polnischen Nationalteam.

Die Retreats finden in kleinen Gruppen statt. Der Fokus liegt auf körperlichem und mentalem Wohlbefinden. Preis für 7 Tage samt 4 Golfrunden: ab 933 €.

www.golfairtravel.com