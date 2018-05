Verlosung: Familienglück im Travel Charme Strandhotel Bansin

Mit seinem ideenreichen Urlaubsangebot macht das Travel Charme Strandhotel Bansin auf der Ostseeinsel Usedom Ferienträume wahr ― für Eltern, Großeltern und Kinder jeden Alters. Da schmeckt Wellness nach Schoko und Bubblegum, gefrühstückt wird am Kinderbuffet neben den Aquariumsfischen und zum Toben sind die XXL-Familienzimmer perfekt – sogar Oma und Opa haben noch Platz. Das Vier-Sterne-Superior-Hotel liegt zwischen weißem Sandstrand und prächtigen Buchenwäldern direkt am Meer und bietet puren Urlaubsspaß wie Sandburgenbauen, Schatzsuche und Wasserspiele am sanft abfallenden Meer. Mit den altersgerechten Angeboten im „Capt’n Sharky Club“ spricht das Hotel Kinder von zwei bis zwölf Jahren an.

Ob Kochkurs, Kutschfahrt oder Schokomaske mit bunten Streuseln – hier können sich die Jüngsten austoben, während die Eltern über die Insel radeln, am endlosen Strand spazieren, in nächster Nähe golfen oder im Puria Spa mit dem Familienwellness-Konzept entspannen.

Gewinnen Sie mit SPA inside zwei Übernachtungen im Travel Charme Strandhotel Bansin inkl. Frühstück und leichtem Abendgenuss. Zwei Erwachsene mit zwei Kindern (bis 12 Jahre) logieren im geräumigen Familienzimmer und erleben Sonne, Meer und Ostseewind.

