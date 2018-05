Nur noch wenige Tage, dann stehen unsere diesjährigen SPA Stars fest! Diejenigen, die an unserem Spa Life Congress in Freiburg teilnehmen, erfahren es aus erster Hand, wenn es am 15. Mai heißt: „The winner is …“ – alle anderen werden natürlich an dieser Stelle und in der Juni/Juli Ausgabe von SPA inside informiert.

Diese Wellnesshotels und Day Spas wurden von der 5-köpfigen Jury für die SPA Star Awards 2018 nominiert:

Kategorie Newcomer

Silena, the soulful hotel ∗ Seezeitlodge Hotel & Spa ∗ Hotel Bachmair Weissach