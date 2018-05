Ostfriesische Inseln starten Internetangebot: Thalasso-Guide

Die Ostfriesische Inseln GmbH launcht das Internetangebot www.thalasso-guide.de und bietet damit Urlaubern ab sofort die Möglichkeit, sich über das vielseitige Thalasso-Angebot auf den Inseln zu informieren. Das altgriechische Wort Thalasso steht für die heilende Kraft des Meeres und bezeichnet die Behandlung mit Meeresprodukten zur Unterstützung von Gesundheit und Schönheit. Der digitale Guide gibt Usern spannende Einblicke in die Bereiche Gesundheit, Schönheit und Fitness im Rahmen der „maritimen Apotheke“.

Warum darf ein Thalasso-Zentrum nicht weiter als 300 Meter vom Meer entfernt liegen? Was können die „Schätze des Meeres“ genau für unsere Gesundheit tun? Die wichtigsten Fragen in Zusammenhang mit Thalasso klärt die Ostfriesische Inseln GmbH in den Rubriken Inseln, Themen und Thalasso-Aktuell. Eine Erkenntnis: Thalasso beschränkt sich nicht auf Behandlungen mit Schlick und Schlamm. Schon wer zum Beispiel die Fähre auf eine der Ostfriesischen Inseln besteigt und die frische Seeluft einatmet oder seine Füße im Salzwasser erfrischt, kommt in den Genuss von Thalasso.

Reisetrend Wellness

„Viele Menschen nutzen ihren Urlaub mittlerweile nicht nur, um Abstand vom hektischen Alltag zu gewinnen, sondern um sich ganz bewusst dem eigenen Wohlbefinden – innerlich und äußerlich – zu widmen“, sagt Göran Sell, Geschäftsführer der Ostrfriesische Inseln GmbH. „Thalasso ist sowohl Wellness als auch eine therapeutische, medizinische Behandlungsmethode und trifft damit exakt den Nerv der Zeit.“ Seine Aussage wird auch durch aktuelle Zahlen gestützt. Laut einer Studie des GFK Travelscoop, ist der Markt 2017 um stolze 12,8 Prozent gewachsen. Tendenz steigend. „Mit dem digitalen Thalasso-Guide reagieren wir zum einen auf diese Entwicklung und zum anderen auf die allgemeine Digitalisierung des Reisemarktes“, erklärt Sell. „Wir freuen uns, dass unser Leitspruch ‚Thalasso hat ein Zuhause‘ jetzt auch online umgesetzt wird.“

Auch auf der Facebook-Seite der Ostfriesischen Inseln gibt es immer wieder spannende Thalasso-Informationen und Gewinnspiele: www.facebook.com/OstfriesischeInseln.

Foto: Tourismus-Service Langeoog