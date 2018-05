Ibiza Bohemia

Wer in dem Buch einmal zu blättern anfängt, der wird im nächsten Schritt sicher gleich einen Flug auf die Insel buchen. Tolle Bilder im lässigen Bohemian-Style, in denen einmalige Landschaften und unvergessliche Momente eingefangen wurden. Autorin Maya Boyd ist Gründerin des kulturhistorischen Forums Ibiza Insights. Mayas Vater lebte in den späten 1960er Jahren auf Ibiza. Sie verbrachte dort endlose Sommerferien.

Autorin: Maya Boyd

Verlag:Assouline Publishing, 2017, 150 Seiten, englisch,

Preis: 56,99 €