SpaCamp 2018: Anmeldestart!

Am Anfang war es ein Experiment. Heute sind die jährlich stattfindenden SpaCamps von Initiator Wolfgang Falkner etablierte Fachveranstaltungen für die Spa- und Wellnessbranche im deutschsprachigen Raum. Etwa 200 Teilnehmern treffen sich in wechselnden Spa-Hotels, diskutieren brandaktuelle Themen, tauschen sich aus und haben Spaß. Die Anmeldefrist beginnt am 1. Mai ab 0.00 Uhr.

Auf nach Fulda

Im Oktober laden Wolfgang Falkner und sein Team zum 9. Mal zum lässigen, inspirierenden Fachevent ins hessische Fulda ein. Motto des diesjährigen SpaCamps ist ,,Mittendrin statt nur dabei“ und das spiegelt eigentlich auch den Kern des BarCamps wider: Aufgrund des offenen Formats, ist man als Teilnehmer beim SpaCamp wirklich mittendrin und nicht nur als Zuhörer dabei. Man begegnet sich auf Augenhöhe – und das ist auch gut so. Dabei kann sich jeder Teilnehmer so einbringen, wie er das möchte, ganz zwanglos. Der eine ist glücklich, wenn er mitdiskutiert und sich

persönlich weiterbildet. Der andere netzwerkt mit Leib und Seele. Als Teilnehmer genießt man einen Mix aus vielen inspirierenden Highlights im Veranstaltungsplan und 18 parallel stattfindenden Themen-Sessions.

Die Themen bestimmen die ,,Spa- Camper“ selbst. Wer möchte, kann vom 1. Mai bis 5. Oktober mittels konkreter Fragen das Thema einreichen und zur Disskusion stellen, das ihm oder ihr auf den Nägeln brennt (www.spacamp.net/themenvorschlag-einreichen). Vor Ort wird dann per Punktevergabe entschieden, ob es das Thema auf die Agenda und für eine Session schafft. Es bleibt also bis zuletzt spannend. Sehr beliebt sind übrigens auch die so genannten Pre-Convention-Tours: Am Freitag, den 12. Oktober stehen vom 9 bis 16.30 Uhr der Besuch des UNESCO-Biosphärenreservat Rhön sowie der Barockstadt Fulda auf dem Programm des Spa-Camps 2018.

Datum: Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Oktober 2018

Ort: Sieben Welten Therme & Spa Resort / Bäder Park Hotel, Fulda, Deutschland

Motto: Punktlandung! Mittendrin statt nur dabei

Anmeldestart: 1. Mai 2018, 0.00 Uhr; first come, first served

Teilnehmerliste: max. 200

Teilnehmerplätze in acht Branchenkontingenten

Ticketpreis: 329 €

Studenten (Kontingent): 229 € (exkl. MwSt.)

Themen: Einreichungen von 1. Mai bis 5. Oktober möglich

www.spacamp.net