Wie oft haben Sie ihn schon geträumt, den Traum von ein paar Tagen Extra-Zeit? Zeit, die nur Ihnen gehört, in der Sie von Kopf bis Fuß verwöhnt und umsorgt werden. In der noch dazu „Tischlein deck dich“ kein Märchen ist, sondern genussvolle Realität. Wir lassen Ihren Traum Wirklichkeit werden. Bewerben Sie sich für die Leserreise „Zeit für mich“ von SPA inside. Zusammen mit Vinoble Cosmetics laden wir vom 17. bis 19. Juni 2018 fünf Leserinnen zu drei traumhaften Verwöhntagen ein. Den perfekten Rahmen bietet das 4-Sterne-Superior-Hotel Staudacherhof in Garmisch-Partenkirchen, ein Traditionshaus, das mit einer Mischung aus modernem Lifestyle und bajuwarischer Gemütlichkeit punktet. Hier werden Sie und Ihre vier Mit-Gewinnerinnen auf Händen getragen.

Im Spa erleben Sie eine exklusive Behandlung mit Produkten von Vinoble, der österreichischen Luxus-Pflegelinie aus der Steiermark . Visagist Horst Kirchberger zaubert jeder Teilnehmerin das typgerechte Make-up. Begleitet werden Sie von einer SPA-inside-Redakteurin. Der „Zeit für mich“-Aufenthalt beinhaltet zwei Übernachtungen im Doppelzimmer (zur Einzelnutzung), ein Vinoble-Wellness-Treatment, Makeup und Styling, Verpflegung im Hotel – und viel Zeit, sich über Beauty-Themen auszutauschen. Nur An- und Abreise müssen Sie selbst übernehmen.Wenn das nicht gut klingt!

Bewerben Sie sich!

Beantworten Sie folgende Frage: Aus welcher Region in Österreich kommt Vinoble Cosmetics?

Schreiben Sie uns kurz ein paar Sätze zu Ihrer Person und warum Sie gewinnen möchten. Legen Sie Ihrer Bewerbung zudem ein aktuelles Foto bei. Anmeldeschluss: 15. Mai 2018

IhreBewerbungsendenSiebitteanredspamediaGmbH, Stichwort „Zeit für mich“, Aschmattstraße 8, 76532 Baden-Baden oder per E-Mail an leserreise@redspa.de

Die Teilnehmerzahl ist auf fünf limitiert, die Redaktion wählt aus. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.