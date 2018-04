In den USA? Stehen Pancakes auf dem Tisch. In Asien? Eine Suppe, bitte. Und in England? Dort ist die erste Mahlzeit des Tages „voll fett“. Das Buch „So frühstückt die Welt“ unternimmt eine Reise auf Tellern in die Küchen von Menschen, die zeigen wie sie in ihrer Heimat frühstücken. Hier gibt es einen kleinen Einblick – und noch viel mehr: Adressen und Tipps für Frühstückslokale und Traditionen aus Ländern rund um den Globus. Guten Morgen!