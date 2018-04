Marco Polo Reiseführer Finnland

Kompakte Informationen, Insider-Tipps, Erlebnistouren und digitale Extras: Entdecken Sie mit MARCO POLO Finnland intensiv von den feinsandigen Stränden am Finnischen Meerbusen bis zu den endlosen Wäldern Lapplands. Erfahren Sie, welche Highlights Sie neben dem Design District in Helsinki und einer Schiffsfahrt über die Saimaa-Seenplatte nicht verpassen dürfen, wo Sie mit Polarschlafsack und Rentierfell in einer Eisburg übernachten und dass, wer durchtanzte Sommernächte liebt, den Tanzpavillon Vaakahuoneen in Turku nicht auslassen darf.

Die Insider-Tipps der in Helsinki lebenden Autorin lassen Sie Finnland individuell und authentisch erleben und mit den Low-Budget-Tipps sparen Sie bares Geld. Erkunden Sie Finnland in all seinen Facetten mit den maßgeschneiderten Erlebnistouren.

Die kostenlose Touren-App führt Sie digital (und ohne Roaminggebühren) auf den besonderen Wegen der Erlebnistouren. Und der Online-Update-Service mit aktuellen Veranstaltungen (Ausstellungen, Konzerten, Festivals, Sportevents…) für die nächsten 6 Monate, brandaktuellen Informationen zu den Printinhalten und zusätzlichen Insider-Tipps hält Sie immer auf dem neuesten Stand. In jedem Band gibt es einen übersichtlichen Reiseatlas und eine herausnehmbare Faltkarte – in beide sind natürlich die Erlebnistouren eingetragen.

Autorin: Claudia Freyer-Lindner

Verlag: MAIRDUMONT, 2016

144 Seiten, 12,99 Euro