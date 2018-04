Das kuriose Finnland-Buch

Bernd Gieseking, Finnlandkenner und Bestsellerautor, hat sich auf die Reise begeben und Finnland einmal im Uhrzeigersinn umrundet – immer auf der Suche nach den Antworten auf die drängendsten Fragen:

– Warum frieren die Finnen Birkenzweige ein?

– Was ist das beste Rezept für giftige Pilze?

– Was macht der Elch im Reisepass?

Ein unterhaltsamer Reisebegleiter für die Hosentasche, der uns das Land der 187.880 Seen näher bringt

Verlag: FISCHER Taschenbuch, 2014

Autor: Bernd Gieseking

304 Seiten, 10 Euro