Baedeker Reiseführer Rom

Neu, griffig und prall gefüllt mit Infos über Roms Geschichte und Gegenwart, dazu viele Vorschläge für interessante Spaziergänge und jede Menge Tipps und gute Adressen, um Rom genussvoll zu erleben.

Auf den ersten Blick mag das Herz Roms heute wie ein antikes Wimmelbild erscheinen. Doch Schritt für Schritt können Sie hier wahrhaft eintauchen in die Geschichte Roms, ja: Europas.

Freuen Sie sich darauf, Roms Kunstschätze zu entdecken – aber setzen Sie sich auch einfach mal in ein Café zum Leute beobachten. Keine Bange: Das ist so italienisch wie sonst kaum etwas! Die Stadt als Bühne nehmen, die Plätze mit dem brodelnden Leben betrachten. Und dabei plötzlich feststellen, dass Caravaggio das alles auch schon gemalt hat. Der neue Baedeker Rom verrät Ihnen die besten Plätze mitten im rasanten Straßentheater …

Nicht unbedingt augenscheinliche, vielmehr magische Momente stehen beim neuen Baedeker im Fokus – bei der Kirche Santa Sabina, auf dem Aventin gelegen, gibt es einen geheimen Orangengarten, der öffentlich zugänglich ist. Sie treten einfach ein und spazieren unter Orangenbäumen, die das ganze Jahr über Früchte tragen. Eine Oase! Aber das Beste im Giardino degli Aranci ist der Blick! Mit praktischer Karte EASY ZIP.

Verlag: BAEDEKER, OSTFILDERN, 2018

402 Seiten, 22,99 Euro