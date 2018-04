Auf Duftreise mit Influencer Jeremy Fragrance

Jeremy Fragrance ist mit über 300 000 Follower einer der wichtigsten Influencer in Sachen Duft. In jeder INSIDE beauty erzählt Jeremy von seinen Duftreisen und neuen Entdeckungen. Wer mehr von ihm lesen möchte, besucht ihn auf Youtube: www.youtube.com/jeremyfragrance

Jeremy, Du warst viel unterwegs in den letzten Wochen. Was hat dich besonders beeindruckt?

Definitiv New York City. Eine Mega-Metropole! Ich war schwer begeistert von der Energie, dem extrem starken Spirit und dem Lifestyle in dieser Stadt. Klar, es geht auch hektisch zu, doch ich habe sensationelle Tage im Big Apple verbracht. Die Stadt und die Menschen haben mich so beeindruckt, dass ich ernsthaft überlege, nach New York zu ziehen. Aber keine Sorge, dann werde ich für die INSIDEbeauty-Leser eben aus New York schreiben …

Wen hast du in New York getroffen?

Kenneth Cole. Der Designer ist bekannt für seine Schuhkollektionen, doch auch Uhren und Fashion tragen seinen Namen. Ich habe ihn als einen sehr sympathischen und bodenständigen Menschen kennengelernt. Unser Gespräch habe ich in meinem Blog festgehalten. Worum es ging? Natürlich um seine aktuellen Projekte und auch um seine neueste Duftkomposition, die im Sommer lanciert wird.

In deinem Blog berichtest du von deinem Treffen mit Thierry Wasser. Dank seiner Persönlichkeit und seinem erstaunlichen Geruchssinn wurde er zur fünften Generation der Parfümeure des Hauses Guerlain. Wie hast du ihn erlebt?

Thierry Wasser habe ich in Paris getroffen, im Stammhaus von Guerlain. Das Parfumhaus feiert dieses Jahr seinen 190. Geburtstag. Unglaublich! Thierry Wasser wurde zur fünften Generation der Parfümeure des Hauses, alle seine Vorgänger hießen Guerlain. Wir haben einen ganzen Tag zusammen verbracht und ich durfte sogar seine Arbeitsstätte besichtigen. Thierry Wasser ist ein ganz besonderer Parfümeur, aber auch ein ganz besonders charmanter Mann: Raffiniert und elegant, sehr naturverbunden und bodenständig. Und ich habe ihn als wahren Genussmenschen erlebt.