GQ Care Awards 2018

Bereits zum 5. Mal hatte das Männer Style Magazin GQ zur Verleihung der GQ Care Awards eingeladen. Am Vorabend der Duftstars Verleihung ist es für alle Gäste stets eine Freude, dabei zu sein! Die Zutaten: tolle Gastgeber – das sympathische Team von GQ / Conde Nast, eine stylische Location – das Grace im Hotel Zoo, ein hervorragendes Dinner – ebendort sowie die besten Care Produkte für Männer! INSIDE beauty Chefredakteurin Susanne Stoll war für uns in Berlin.

Nancy Bechmann von Conde Nast Andrea Beckmann, Conde Nast und Antje Brüne, VKE, mit Susanne Stoll (v.l.) Auch der Music Act ist bei den GQ Care Awards immer besonders! Dieses Mal rissen die guys von The London Essentials die Gäste förmlich von ihren Sitzen.

Die Gewinner des GQ Care Award 2018:

– Scent: Prada – „Luna Rossa Carbon”

– Face: La Mer – „The Moisturizing Matte Lotion“

– Shave: Joop – „Wow After Shave Lotion”

– Body & Hair: Bulgari – „Man in Black Shower Gel”

– Innovation: Dyson – „Supersonic Haarföhn“

– Publikumspreis: Rituals – „Oasis Verte“

– Best Spa: „Hammer und Nagel – Männer Werkstatt”, München

– Best Look Personality-Award: Johannes Strate

Prominent besetzte Jury mit Guido Maria Kretschmer und Kostja Ullmann

Im Rahmen eines Online-Votings wählten die GQ-Leser den Duft „Oasis Verte“ von Rituals zum beliebtesten Männerparfum. Alle anderen Auszeichnungen vergab am Dienstagabend eine 15-köpfige Expertenjury. Dazu gehörten – neben GQ-Chefredakteur Tom Junkersdorf und GQ Beauty Director Constantin Herrmann – Designer Guido Maria Kretschmer, die Schauspieler Kostja Ullmann, Jannik Schümann und Tom Wlaschiha, Moderatorin Janin Ullmann, die Models Lars Burmeister und Sara Nuru, Lifestyle-Blogger Sami Slimani, Starfriseur Dennis Creuzberg, Parfumeur Geza Schön, Dermatologin Dr. Elisabeth Schuhmachers, der Geschäftsführer des VKE Kosmetikverbandes Martin Ruppmann und Nils Behrens, Geschäftsführer des Lanserhofs. Die Gewinner der Produktkategorien des diesjährigen GQ Care Awards können das Award-Logo nun für ein Jahr als Gütesiegel in ihrer Marketingkommunikation einsetzen.

Titelbild: Florian Reimann für GQ Deutschland