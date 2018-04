25. Parfumbörse in Baden-Baden im KurhausCasino

Ob Versace, Chanel oder Jil Sander, am Sonntag, dem 29.04.2018 werden Parfumflakon-Liebhaber bei der 25. Parfumbörse im KurhausCasino in Baden-Baden von 11.00 bis 15.30 Uhr gewiss fündig. Ganz nach dem Motto „Ein Quäntchen Duft liegt in der Luft“ kann man kunstvolle Glasfläschchen bewundern oder gleich in die Welt des Duftes eintauchen. Verführerisch, berauschend, unwiderstehlich: Düfte faszinieren die Menschen.

Die Baden-Badener Parfumbörse findet seit 1998 nun zum 25. Mal statt, es ist DER Parfumflakon-Treff im Badischen und erfreut sich großer Beliebtheit. Bettina Bayer-Tetzel aus dem mittelbadischen Hohberg ist seit Ende der achtziger Jahre passionierte Sammlerin und veranstaltet seit 1992 regelmäßig Parfum-Börsen im süddeutschen Raum und eine im französischen Straßburg. „Das Auge riecht mit, der Flakon ist eine Visitenkarte und unterstreicht den exklusiven Anspruch des Parfums“, so die Gastgeberin der Börse in der Kurstadt.

Die schöpferischen Flakons können im KurhausCasino stundenlang bestaunt und selbstverständlich auch gekauft werden. Vor allem Miniaturflakons sind gefragte Sammlerstücke. Der Besucher kann also Parfumflaschen von Armani bis Yves Saint Laurent, sowie alte und aktuelle Miniaturen kaufen. Die mit gefärbtem Wasser gefüllten Magnum-Flaschen, sogenannte Großfacticen, lassen so manches Sammlerherz höher schlagen.

Ergänzt wird das Angebot durch Parfumflakons in allen Größen, Farben und Formen, durch Neuheiten, limitierte Düfte, Duftkarten, Schmuck, Creme-Parfums, Puderdosen, Schmuck, Accessoires aus dem Duftbereich bis hin zu Dekorationsartikeln und Fachliteratur. Flakons sind in allen Formen, Farben und Stilen verbreitet. Bis zu 200 neue Düfte jährlich buhlen um die Nasen der Kundschaft und Flakons gehören zu den wichtigsten Marketingzwecken der Beautyindustrie. Die Börse zeigt: Flakons sind nicht nur Kunst, sie sind auch Marketing – heute mehr denn je. Nicht nur für Sammler interessant: Flakons, die in großer Auflage produziert werden, kann man bereits für kleines Geld erwerben (ab 1 EUR). Aussteller aus sechs Ländern Europas bieten bei der Parfümbörse oftmals Flakons an, die hierzulande nicht oder nur sehr schwer erhältlich sind. Alle Sammler und Parfuminteressierte sind herzlich eingeladen, einen „duften Sonntag“ zu verbringen oder sie können auch zudem einen Tisch mieten.

Mehr Infos erhalten Sie unter der Tel.-Nr. 0 171- 634 9999.

25. Parfumflakon-Sammlerbörse: Sonntag, 29.04.2018, 11:00 bis 15:30 Uhr, in Baden-Baden im KurhausCasino, Oberes Foyer.

Eintritt: 5,00 EUR, ermäßigt 4,00 EUR (Schüler und Studenten), Kinder bis zwölf Jahre sind frei.

Foto: Jacques Schumacher