Verlosung: Urlaubsglück am türkisblauen Achensee

Wo einst Fürsten residierten, setzt heute das Fürstenhaus Am Achensee neue Maßstäbe – für erfrischend anderen Hotelurlaub in Österreich. Eine Wohlfühloase, die historische Details mit heutigem Design vereint. Panoramafenster und Terrassen eröffnen traumhafte Perspektiven auf Tirols größten See, der sanft eingebettet zwischen Rofanund Karwendelgebirge liegt. Ruhe genießen, aber gerne doch! In großzügigen Zimmern und Suiten mit wohltuend warmer Atmosphäre. Klare Tiroler Bergluft einatmen, schon morgens auf dem Balkon. Dann heißt es Wanderschuhe schnüren oder raus zum Abschlag auf den Golfplatz gleich nebenan. Und sich verwöhnen lassen: Mehr als 3000 Quadratmeter Wellnesswelt warten auf Sie – mit beheiztem Innen- und Außenpool, Außen-Whirlpool am Seeufer, orientalischem Rasul, diversen Saunen, darunter eine Panorama-Sauna, und großzügigen Ruheoasen. Anwendungen mit Tiroler Steinöl oder Vinoble Cosmetics sorgen für ein Extra-Wohlgefühl. Und natürlich ist auch die Kulinarik in diesem 4-Sterne-Superior-Hotel top – Gerichte aus dem haubengekrönten Restaurant verzaubern verwöhnte Gaumen. Besonders im Fokus: Qualität und Regionalität.

Gewinnen Sie einen Aufenthalt im Travel Charme Fürstenhaus Am Achensee: 2 Nächte für 2 Personen im DZ, inkl.¾-Verwöhnpension und Wohlfühlmomente im PURIA Premium Spa. Lassen Sie sich bei einer wohltuenden Teilkörpermassage mit Tiroler Steinöl verwöhnen.

Senden Sie bis 02.04.2018 per E-Mail an gewinnen@redspa.de – Adresse bitte nicht vergessen.

