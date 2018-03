Detox: Neue Lebensgeister wecken

Endlich Frühling, endlich raus … Neue Lebensgeister werden jetzt in uns geweckt. Der Wind bläst den Wintertrübsinn weg. Es ist Zeit, sich von Altem zu befreien. Wir verraten Ihnen nützliche Adressen für Ayurveda, F.X. Mayr Kuren, Digital Detox und Kraftorte. Das komplette Special über Destox ist auch als E-Paper erhältlich!

Landgut Nedlitz: Raus aus der Stadt

Vor den Toren Berlins hat ein neues Ayurveda-Zentrum eröffnet. Landgut Nedlitz, ein inspirierender Ort der grünen Kraft, bietet das Spa- und Gesundheitskonzept von Ashoka an – erstmals in Deutschland. Ashoka wurde 2007 von Birgit Moukom auf Madeira gegründet. In Nedlitz und Portugal kann man verschiedene Kuren sowie Panchakarma buchen. www.ashoka-ayurveda.com