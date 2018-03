UNESCO und L’Oréal zeichnen Wissenschaftlerinnen aus

Am 22. März 2018 zeichnen die L’Oréal-Stiftung und die UNESCO im Rahmen des For Women in Science Programmes fünf herausragende Frauen in der Wissenschaft aus. Die Preisverleihung findet im Hauptsitz der UNESCO in Paris statt. Die For Women in Science Preise werden Frauen verliehen, die in ihrer Karriere einen bedeutenden Beitrag zum wissenschaftlichen Fortschritt geleistet haben. Zudem werden auf internationaler Ebene 15 Nachwuchswissenschaftlerinnen gefördert. Bei der diesjährigen Preisverleihung wird außerdem das 20-jährige Bestehen des For Women in Science Programms gefeiert.

DIE L’OREAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE PREISTRÄGERINNEN 2018:

Preisträgerin Afrika und die Arabischen Staaten

Professor Heather ZAR

Medizin und Gesundheitswissenschaften / Pädiatrie

Vorsitzende der Abteilung für Pädiatrie & Kindergesundheit, Red Cross War Memorial Kinderkrankenhaus Direktorin der Einheit des SAMRC (South African Medical Research Council – Medizinischer Forschungsrat Südafrika) an der Universität Kapstadt, Südafrika

Für den Aufbau eines bahnbrechenden Forschungsprogramms für Lungenentzündung, Tuberkulose und Asthma, das vielen Kindern weltweit das Leben rettet.

Preisträgerin Asien-Pazifik

Professor Mee-mann CHANG

Biowissenschaften/Paläontologie

Professorin am Institut für Wirbeltierpaläontologie und Paläoanthropologie Mitglied der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, Peking, China

Für ihre Pionierarbeit an Fossilien, die zu Erkenntnissen darüber geführt haben, wie sich aquatische Wirbeltiere an das Leben an Land angepasst haben.

Preisträgerin Europa

Professor Dame Caroline DEAN

Biowissenschaften/Molekularbiologie

Professorin am John Innes Centre, Norwich Forschungspark, Vereinigtes Königreich

Für ihre bahnbrechende Forschung darüber, wie sich Pflanzen an ihre Umgebung und den Klimawandel anpassen, was zu neuen Methoden der Verbesserung von Nutzpflanzen geführt hat.

Preisträgerin Lateinamerika

Professor Amy T. AUSTIN

Ökologie und Umweltwissenschaften

Professor am, IFEVA-CONICET, Fakultät für Agrarwissenschaften, Universität von Buenos Aires, Argentinien

Für ihre bemerkenswerten Beiträge zum Verständnis der Ökologie terrestrischer Ökosysteme in Natur- und Kulturlandschaften.

Preisträgerin Nordamerika

Professor Janet ROSSANT

Biowissenschaften/Entwicklungsbiologie

Leitende Wissenschaftlerin am Kinderkrankenhaus, Toronto, Kanada

Universitätsprofessorin an der Universität Toronto, Kanada

Vorsitzende der Gairdner Foundation, Kanada

Für ihre herausragende Forschung, die dazu beigetragen hat, besser zu verstehen, wie sich Gewebe und Organe im sich entwickelnden Embryo bilden.