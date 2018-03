Partnerschaft zwischen Mäurer & Wirtz und Nobilis Group

Ab dem 01. Juli 2018 beauftragt der Dufthersteller Mäurer & Wirtz das Vertriebsunternehmen Nobilis Group GmbH mit der Distribution der Marken Baldessarini Fragrances und 4711 Acqua Colonia. Die Partnerschaft mit dem Experten im Premium-Handel stärkt den weiteren Ausbau des Prestigesegments von Mäurer & Wirtz auf dem deutschen und österreichischen Markt.

„Mit unserer Expertise und Leidenschaft für die Welt der Düfte arbeiten wir Tag für Tag daran, Konsumenten für unsere Kreationen zu begeistern und unsere Marken nachhaltig am Markt zu etablieren. Wichtige Faktoren sind dabei die erstklassige Betreuung unserer Handelspartner sowie die Inszenierung der Düfte im Handel“, erläutert Steffen Seifarth, Geschäftsführer von Mäurer & Wirtz. „Wir freuen uns, in der Nobilis Group GmbH einen exzellenten Partner gefunden zu haben, mit dem wir gemeinsam den Erfolg unserer Prestigemarken 4711 Acqua Colonia und Baldessarini Fragrances vorantreiben und die bestmögliche Präsentation und Betreuung am Point of Sale sicherstellen können.“

Prestigemarken für die Zukunft aufgestellt

Die beliebte Eigenmarke Acqua Colonia führt Mäurer & Wirtz seit dem Jahr 2009 unter der Dachmarke 4711, die exklusive Duftlizenz Baldessarini Fragrances hat das rheinländische Dufthaus im Jahr 2012 hinzugewonnen. Auf den internationalen Märkten arbeitet Mäurer & Wirtz bereits seit langem erfolgreich mit Distributoren zusammen, in Deutschland und Österreich übernimmt mit Wirkung zum 01. Juli 2018 die Nobilis Group GmbH den Vertrieb. Die Partnerschaft mit der Nobilis Group GmbH stellt somit eine strategische Entscheidung zur Stärkung der Prestigemarken von Mäurer & Wirtz dar.

Nobilis Group GmbH – the noble house of beauty

Die Nobilis Group GmbH ist auf Prestigeprodukte spezialisiert, vertreibt ein breites Portfolio an Marken und gilt in der Branche als Impulsgeber im Handel von Premiumdüften. „Wir wissen das Vertrauen sehr zu schätzen, das Mäurer & Wirtz in uns setzt, und sehen der künftigen Zusammenarbeit mit großer Freude entgegen“, sagt Thomas Schnitzler, Mitbegründer und Geschäftsführer der Nobilis Group GmbH zur Partnerschaft mit Mäurer & Wirtz.