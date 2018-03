Parfümerietagung 2018: Nur Mut!

Mit der Parfümerietagung 2018 geht der Bundesverband Parfümerien neue Wege. Die Tagung steht in diesem Jahr unter dem Motto: „NUR MUT! HANDELN!“ Erstmals wird eine Präsentation von Nischenmarken-Anbietern zu sehen sein. Sogar Duftpremieren sind für die Veranstaltung angekündigt.

„Der Parfümerie-Markt befindet sich im Umbruch. Mit dem neuen Format wollen wir eine Win-Win Situation für die Branche schaffen. Für den Handel, genauso wie für Lieferanten und Hersteller“, erklärt Barbara Summerer, Präsidentin des Bundesverbandes Parfümerien.

Dabei wird der Fokus auf kleineren Marken und Anbietern liegen, die bereits erfolgreich im deutschen Markt unterwegs sind. „Das Konzept wird damit gleich doppelt interessant…“, so Verbandsgeschäftsführer Elmar Keldenich. „Wer bereits auf Nische setzt, trifft hier die wichtigsten Hersteller an einem Ort. Wer sein Sortiment ergänzen möchte, findet ohne Umwege spannende Angebote.“ Inzwischen hat bereits eine ganze Reihe von Marken bzw. deren Vertriebspartner die Teilnahme zugesagt: Absolument Parfumeur, Acqua del Garda, Acqua delle Langhe, ArteOlfatto, Beauté Pacifique, Beauty is Life, Enrico Gi, Esteban Paris, Les Petits Plaisirs, London Labs – Skincare for Hair, MASAKI PARIS, Parsa Beauty, Sauvage Cosmetique, Paglieri, Pineider. viliv Dr. Felix Bertram und Keiko Mecheri. Die Marke plant im Rahmen der Veranstaltung sogar eine Duftpremiere.

Marken, Kunden, Handelsthemen

Auch das Tagungsprogramm kann sich sehen lassen. „Wir haben versucht, alle Bereiche abzudecken, von der Kundenperspektive über den Handel bis hin zu den Marken.“ so Barbara Summerer. Markenguru Wolfgang Schiller erklärt die Auslöser der aktuellen Markenschwäche und erläutert Ursachen und mögliche Gegenmaßnahmen. GFK Senior Insights Director Dr. Robert Kecskes zeigt, wofür die Kunden von heute am liebsten ihr Geld ausgeben, was sich in den letzten Jahren verändert hat und warum der aktuelle Trend – weg vom Materiellen – der Parfümerie auch Chancen bieten kann.

Thomas A. Pasiecznik Director / Head of Retail Agency Deutschland bei Savills präsentiert die brandaktuellen Ergebnisse des Savills Global Luxury Retail Report: Welche Standorte gewinnen, wer verliert und wo verkauft sich Luxus morgen?

Douglas CEO bei der Parfümerietagung

Tina Müller, die neue CEO der Douglas Parfümerien wird im Rahmen der Tagung über ihre persönliche Sicht auf die Branche und Perspektiven zur Weiterentwicklung des europäischen Marktführers referieren.

Unter dem Titel „NUR MUT! HANDELN!“ diskutieren zum Abschluss Experten aus Handel, Industrie und Marktforschung, woe die Chancen für die Parfümerie von morgen liegen.

Die Parfümerietagung 2018 findet am 09. und 10. April 2018 im Van der Valk Airport Hotel in Düsseldorf statt. Informationen zur Tagung finden Sie unter www.parfuemerietagung.de