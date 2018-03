Dr. Hauschka Make-up Beauty-Looks bei den Oscars 2018

Am 3. März wurden in Los Angeles zum 90. Mal die Academy Awards® verliehen. Für diesen Anlass kreierte Dr. Hauschka International Make-up-Artist Karim Sattar für die deutschen Oscar-Nominierten Katja Benrath, Julia Drache, Tobias Rosen und Felix Striegel des deutschen Kurzfilms „Watu Wote – All of us“ einen Red-Carpet-Look.

Am Tag davor, am 03. März 2018 schminkte Karim Sattar für die zahlreichen Pre-Oscars-Veranstaltungen die Schauspielerin Andie MacDowell. Der frühlingshafte, strahlende Look mit zarten Konturen ließ sie im Gegensatz zum bewölkten, verregneten Los-Angeles-Himmel strahlen.