baslerbeauty übernimmt 2 Parfümerie-Standorte von Mußler Beauty

Die baslerbeauty mit über 40 Jahren Erfahrung im Bereich Haircare erweitert die bestehenden stationären Konzepte um den Bereich Parfumerie. Ende März wird das Unternehmen zwei Filialen von Mußler Beauty (in Stuttgart Vaihingen und in Stuttgart Echterdingen) übernehmen.

Aktuell betreibt baslerbeauty über 20 stationäre Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie ein Premium-Onlineshop. „Schon aus unserer Historie, fängt Beauty für uns bei den Haaren an. Unser Ziel ist es, ein noch größeres Schönheits-Portfolio für unsere Kunden zu bieten“, so Geschäftsführer Timo Allert. „Alle Mitarbeiter von Mußler Beauty an den beiden Standorten werden selbstverständlich übernommen. Wir freuen uns über diese für uns neu gewonnene Fachkompetenz und schätzen die partnerschaftliche Übergabe durch Herrn Mattias Mußler.“