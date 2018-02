Prix de Beauté 2018: Das sind die Gewinner

And the winners are … In Wiesbaden ist der Prix de Beauté verliehen worden. Das Magazin Cosmopolitan würdigte damit herausragende Produktinnovationen der internationalen Kosmetikbranche – und das zum 26. Mal. In 15 Kategorien gab es den begehrten Award in Form eines Diamanten. In fünf davon durften die Fans des Magazins online mit abstimmen.

Franka Hänig und Sascha Bostan, Chefredakteurin SPA inside und Geschäftsführer redspa media Bühne frei für die Gewinner

Mehr als 500 Produkte waren zuvor eingereicht worden. „Der Prix de Beauté ist ein renommiertes Qualitätssiegel, von dessen Wiedererkennungswert Unternehmen und Marken profitieren“, sagte Robert Sandmann, Verlagsgeschäftsführer Bauer Premium. Eine Fachjury nahme alle Kandidaten unter die Lupe, wobei besonderen Wert auf Kriterien wie Innovationskraft, Wirksamkeit und Design gelegt wurde.

Das Kurhaus in Szene gesetzt Häppchen gefällig?

Gefeiert wurde der Abend mit einer glamourösen Gala im Kurhaus in Wiesbaden. TV-Moderator Jochen Schropp führte die 300 geladenen Gäste durch das Programm.

Prix de Beauté 2018: Die Gewinner

Fachjury-Voting

Gesichtspflege Damen: Shiseido Group – WASO Clear Mega-Hydrating Cream

Gesichtspflege Herren: Clinique – Men Maximum Hydrator Activated Water Gel Concentrate

Gesichtspflege Anti-Aging Damen: Clarins GmbH – Multi-Active Yeux

Haarpflege: Johnson & Johnson – OGX Shampoo

Körperpflege Damen: Douglas GmbH – Sol de Janeiro Bum Bum Cream

Körperpflege Herren: Nobilis Group – Versace Dylan Blue Perfumed Bath & Shower Gel

Sonnenkosmetik: Beiersdorf AG – Eucerin SUN Body DRY TOUCH SPRAY LSF 50

Technical Beauty: Procter & Gamble – Oral-B GENIUS 9000 Rosegold

Liebling der Fachjury: L’Oréal Deutschland GmbH – Armani YOU Serie

Leserinnen-Voting

Dekorative Kosmetik Luxus: Christan Dior – Diorshow Pump’N’Volume

Dekorative Kosmetik: ARTDECO – Roll it Disc Eyeliner

Duft Damen: Coty Luxury – Gucci Bloom

Duft Herren: PUIG Deutschland – Paco Rabane Pure XS

Haarstyling: Paul Mitchell – MarulaOil Style

Produktdesign: Kanebo – Fresh Day Cream

Diese Diashow benötigt JavaScript.

Die Jury

Anja Delastik – Chefredakteurin COSMOPOLITAN

Marieke Abt – Managing Editor COSMOPOLITAN.de

Suzana Dulabic – Beauty Director COSMOPOLITAN

Caroline Prenzler – Parfümerie Wilhelm Liebe GmbH & Co. KG, Beauty Alliance

Lutz Herrmann – Lutz Herrmann Design GmbH & Co. KG

Professor Dr. Ulrike Heinrich – DermaTronnier GmbH & Co. KG, Institut für experimentelle Dermatologie an der Universität Witten/Herdecke

Professor Dr. med. Martina Kerscher – Studiengang Kosmetik und Körperpflege Universität Hamburg

Jens Peuckert – Marketing Direktor Parfümerie Douglas GmbH

Dr. med Wolfgang Niederdorfer – Dermatologe

Martin Ruppmann – Geschäftsführer VKE – Verband der Vertriebsfirmen Kosmetischer Erzeugnisse e. V.

Frank J. Schnitzler – Geschäftsführer Schnitzler Consulting