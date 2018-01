Öko-Resorts – Entspannt mit gutem Gewissen

Von wegen Zelturlaub und Rucksacktouren: Wer gern verreist und dabei Wert auf grünen Lebensstil legt, wird immer öfter fündig. Umweltfreundlich, fair und sozial soll der Urlaub sein? Nachhaltigkeit ist das Zauberwort. Aber bitte dennoch mit Luxus und jedem Komfort.

Wenn die Sonne über der mexikanischen Halbinsel Yucatan an der Karibikküste so richtig scheint, dann zeigt die Technik im Tulum Treehouse (www.tulumtreehouse.com), was in ihr steckt. Tulum, die Kleinstadt im Regenwald, hat seit wenigen Wochen ein neues Urlaubsdomizil für alle, die es nobel mögen – und die dennoch auf Nachhaltigkeit Wert legen. Auch und gerade auf Reisen. Das Treehouse ist ein privates Fünf-Sterne-Refugium, entworfen von internationalen Designern, errichtet von Handwerkern der Region. Doch der Clou ist – neben allem erdenklichen Komfort, der Nähe zum feinen Sandstrand und auch zum Zentrum des Örtchens – der grüne Gedanke: Alles, was hier entstand, wurde im Einklang mit der Natur geschaffen. Der Strom fürs Treehouse wird über Solarenergie gewonnen, dafür sind die vielen Sonnenstunden in der Region ideal. Das Wasser wird über ein nachhaltiges System aufbereitet und gespült – um so zugleich das sensible Ökosystem zwischen Regen- und Mangrovenwald zu unterstützen. Achtsam Urlauben ist das Motto, ökologisch dazu. Trotzdem muss niemand auf seinen gewohnten Komfort verzichten. Was sich im ersten Moment nach einem gewagten Spagat anhört, verzeichnet tatsächlich eine stetig größere Nachfrage. Grüner Tourismus boomt. Öko-Resorts und -Hotels wie das Tulum, Mitglied der Gruppe der Design Hotels, sind mehr denn je gefragt. Regelmäßig öffnen neue grüne Häuser ihrer Türen – auf der ganzen Welt.

Titelbild: Tulum Treehouse