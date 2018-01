Leben mit einer Königin – Vom Alltag an Bord der QUEEN MARY 2

Die Queen Mary 2 kommt! Die Ankündigung lockt noch immer Tausende begeisterte „Sehleute“ an Uferböschungen und Kaimauern, um beim Einlaufen des Traumschiffes dabei zu sein. Der Mythos um die Königin der Meere ist ungebrochen und wird immer wieder neu belebt. Es ist mehr als nur schlichte Begeisterung über die Eleganz und Tradition des aufwendig modernisierten Luxusliners, der die Menschen bewegt. Die Queen Mary 2 weckt Sehnsüchte und Träume.

Als weltweit einziger Ocean Liner, der regelmäßig zwischen Europa und New York den Nordatlantik quert, hält sie die große Tradition der Transatlantikpassagen am Leben, deren tragischer Tiefpunkt der Untergang der Titanic war. Vor allem aber gibt es wohl kaum einen Ort auf der Welt, an dem man so viele und so unterschiedliche Menschen verschiedenster Nationen treffen und kennenlernen kann. Menschen aus mehr als 40 Nationen kommen zusammen, sowohl als Gäste aber auch als Schiffsbesatzung, wenn die Queen Mary 2 in See sticht. Sie leben mit einer Königin, zum Teil Jahre lang.

Autor: Manfred Ertel

Verlag: Maximilian Verlag GmbH, 2017, 192 Seiten

Preis: 24,95