Kuschelwinter in Salzburger Land

1000 Meter über dem Meeresspiegel beginnt der Urlaub – und zwar ganz unkonventionell, dafür schick und luxuriös. Der Wachtelhof im ruhigen Örtchen Hinterthal im Salzburger Land ist ein Refugium mit Persönlichkeit. Das Haus ist Mitglied der Vereinigung der Small Luxury Hotels of the World. Heißt: Klein und fein – an Komfort allerdings wird es keinem Gast mangeln. 29 Zimmer mit Blick auf Wildbach und Bergwelt des Steinernen Meer gibt es. Der historische Teil des Kleinods stammt aus dem 17. Jahrhundert und wurde vor einem Jahr um einen Neubau ergänzt. Dazu gibt es Wellness im Spa samt Sauna.

www.hotelwachtelhof.at