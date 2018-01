Ein Gefühl, ein Name

Man passiert das große Holztor und geht wenige Schritte über den angelegten Wasserweg ins Spa. Dort angekommen, stellt sich ein ganz bestimmtes Gefühl ein – Serenity, was man mit heiterer Gelassenheit übersetzen kann. Welch passender Name für das Spa in diesem luxuriösen Wohlfühlrefugium auf den Malediven – dem exklusiven Baros Maldives Resort Im Serenity Spa nimmt der eigene sinnliche Spa-Duft die Gäste in Empfang und begleitet sie in die fünf privaten Spa Suiten, die sich in einem Garten Eden verteilen. Toller Service: Am Anreisetag dürfen die Gäste von Baros Maldives – das Luxusresort liegt im kristallklaren Wasser des Indischen Ozeans im Nord Malé Atoll – aus mehr als 30 verschiedenen Treatments eine 15-minütige, kostenfreie Behandlung wählen. Welcome-Service im Paradies!

www.baros.com