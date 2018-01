Dumont direkt Reiseführer Dubai

Traditionelle Souks und himmelhohe Wolkenkratzer, prächtige Moscheen und noch prächtigere Luxushotels gehören für die Dubai’in, die Einwohner des Emirats, so selbstverständlich zu ihrer Welt wie Kamele, Gewürze, Ramadan und die Wüste.

Mit den 15 »Direkt-Kapiteln« des Reiseführers von Gerhard Heck können Sie sich zwanglos unter die Dubai’in mischen, direkt in das Stadtleben eintauchen und die Highlights und Hotspots kennenlernen: alte Heritage Houses und spannende Museen, das Al Fahidi Fort und den Palast der Herrscherfamilie Al Maktoum, ein Drehrestaurant mit Panoramablick, eine Flamingo-Kolonie oder eine Falkenklinik. In eigenen Kapiteln erfahren Sie, wo es sich in fremden Betten gut schläft, wo Sie glücklich satt werden, wohin die Dubai’in zum Stöbern und Entdecken gehen und wohin es sie zieht, wenn die Nacht beginnt.

Mit den Übersichtskarten, genauen Stadtteilplänen und dem separaten großen Cityplan können Sie sich nach Lust und Laune durch die Stadt treiben lassen.

Autor: Gerhard Heck

Verlag: DuMont Resie Verlag, 2017, 120 Seiten

Preis: 11,99 Euro

www.dumontreise.de