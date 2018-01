The New York Times Explorer

Als Teil der Reihe Explorer, vom Taschen Verlag herausgegeben in Zusammenarbeit mit The New York Times, erzählt dieses Geschichten von 25 Traumreisen für Neugierige. 25 inspirierende Reisereportagen aus aller Welt – dazu jede Menge Tipps und tolle Fotos. Ob Badeausflug zu einer winzigen Klosterinsel in Italien oder Wanderung durch die Bergwiesen der Dolomiten: Abenteuer zum Nachlesen versprechen die Bände „Gebirge, Wüsten & Prärien“ sowie „Strände, Inseln & Küsten“,

Verlag: Taschen Verlag GmbH, 2017, 288 Seiten

Preis: 29,95 Euro

www.taschen.com