Marco Polo Reiseführer Phuket

Entdecken Sie mit MARCO POLO eine der schönsten Perlen unter den thailändischen Inseln intensiv von den blütenweißen Stränden von Ko Raya Yai bis zu den Wanderpfaden im Dschungel des Khao Sok National Park – Sie kommen sofort in Phuket an. Erfahren Sie, welche Highlights Sie neben dem Tauch- und Schnorchelparadies Ko Phi Phi und dem 45 m hohen Big Buddha über der Chalong-Bucht nicht verpassen dürfen, wo Sie auf Lkw-Reifen gemächlich den Sok River hinuntergondeln und direkt am Strand mit einem Cocktail in der Hand unterm Sternenzelt relaxen.

Die Insider-Tipps des Autors lassen Sie Phuket individuell und authentisch erleben und mit den Low-Budget-Tipps sparen Sie bares Geld. Erkunden Sie Phuket in all seinen Facetten mit den maßgeschneiderten Erlebnistouren. Das speziell dafür entwickelte Design sorgt – schon beim Lesen und umso mehr vor Ort – für größtmögliche Orientierung.

Inkl. kostenloser, digitaler Touren-App (ohne Roaminggebühren).

Autoren: Wilfried Hahn, Mark Markand

Verlag: MairDumont, 2016, 132 Seiten

Preis: 12,99 Euro

