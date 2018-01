Am 25. April werden die Duftstars 2018 in Berlin verliehen. Doch bevor die besten Düfte des Jahres gekürt werden, wählt eine Fachjury die 5 Nominierten in jeder Kategorie aus. Am 16. Januar hat sich die Jury im Berliner BMW Haus am Kudamm getroffen … und: die nominierten Düfte stehen fest! Wir lüften das Geheimnis in den nächsten Tagen.

Auch Susanne Stoll gehört der Jury an. Hier testet sie zusammen mit Schauspielerin und Moderatorin Stefanie Stumpf. Gergana von Heyking von drom fragrances. Aktuell findet im BMW Haus eine große Rolls Royce Ausstellung statt. Sehr beeindruckend!