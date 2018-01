Duftstars 2018: Das sind die Nominierten

Die Fachjury mit Gastjurorin Stephanie Stumph hat entschieden, welche Düfte für den diesjährigen Deutschen Parfumpreis nominiert sind. Zu den Besten im Rennen um die wichtigsten Awards der Parfumbranche gehören sowohl große Marken als auch kleine und neue Brands. Berlin, 19. Januar 2018 – Unter dem Motto „Wir machen Tempelhof wieder auf!“ verleiht die Fragrance Foundation Deutschland am 25. April im traditionsreichen Flughafen Tempelhof zum 26. Mal den Deutschen Parfumpreis Duftstars. Nominiert wurden am Dienstag insgesamt 40 Duftkreationen, nachdem eine Fachjury im luxuriösem Ambiente des Rolls-Royce Studios im BMW Haus am Kurfürstendamm die rund 100 Einreichungen eingehend begutachtet und geprüft hatte. Dem Gremium gehörten neben Vertretern von Riech- und Duftstoffherstellern, von Handel, Medien und Verlagen auch die Schauspielerin und Moderatorin Stephanie Stumph als prominente Gastjurorin an. Ebenfalls zugegen war die Entertainerin Barbara Schöneberger, die die Verleihung des bedeutendsten Preises der deutschen Kosmetikbranche zum insgesamt achten Mal moderieren wird.

„Das Thema Duft fasziniert immer mehr Menschen auch in Deutschland“, sagt Thomas Rieder, Präsident der Fragrance Foundation Deutschland. „In der durchrationalisierten Welt des 21. Jahrhunderts ist das Schaffen von Individualität und Authentizität für den Einzelnen gar nicht so leicht. Parfums sind da enorm hilfreich, denn ein Parfum ist etwas sehr Persönliches, das sich bei jedem Menschen anders entfaltet und dessen Unverwechselbarkeit in einer ganz eigenen Exklusivität zum Ausdruck bringt. Genau dieses Potenzial haben die Parfümeure auch bei den aktuellen Kreationen meisterhaft herausgearbeitet. Die deutschen Verbraucher dürfen sich also auch in diesem Jahr über hochwertige Produkte aus der Welt der Düfte freuen.“

„Vor dem Hintergrund des allgemein hohen Interesses am Thema Duft haben die Duftstars seit ihrer Premiere vor 25 Jahren ungeheuer an Strahlkraft gewonnen“, so Martin Ruppmann, Geschäftsführer der Fragrance Foundation Deutschland und des VKE Kosmetikverbandes. „Die Verleihung des Deutschen Parfumpreises ist für die Branche jedes Mal der glanzvolle Höhepunkt des Jahres, den es gebührend zu feiern gilt. Dazu passt auch die Location, in der die Duftstars am 25. April stattfinden werden: der historische Flughafen Tempelhof. Hier wird Geschichte greifbar und ich denke auch in diesem Jahr werden wir ein sehr spannendes Kapitel in der Geschichte der Duftstars schreiben – mit tollen Gästen, hochkarätigen Showacts und natürlich Preisträgern, die sich um das Thema Duft in besonderer Weise verdient gemacht haben. Ich freue mich schon jetzt auf eine großartige Verleihung der Duftstars 2018.“

Wer am 25. April tatsächlich ausgezeichnet wird, entscheidet im Vorfeld der Verleihung eine knapp 250-köpfige Branchenjury unter notarieller Aufsicht per Briefwahl.