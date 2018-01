Coty & Chloé präsentieren Schauspieler Ariana Labed

Ariane Labed ist das Gesicht des neuen Chloé Dufts, der ab März 2018 weltweit erhältlich sein wird. Die Schauspielerin ist dafür bekannt, starke und unabhängige Charaktere darzustellen, und verkörpert eine neue, moderne Version der Chloé Frau.

Ariane Labed wuchs in Griechenland auf und studierte Tanz und Schauspiel, bevor sie im Kinofilm Attenberg ihr Leinwanddebüt feierte. Für ihre Rolle erhielt sie 2010 die Auszeichnung „Beste Schauspielerin“ bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig. Danach war sie in verschiedenen französischen und internationalen Filmen zu sehen, darunter Before Midnight, Fidelio, Alice und das Meer, Assassin’s Creed (unter der Regie von Justin Kurzel, zusammen mit Marion Cotillard und Michael Fassbender), und zuletzt in Yorgos Lanthimos The Lobster, der beim Cannes Filmfestival 2015 mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet wurde. Zu ihren nächsten Projekten gehören Rollen in dem Film Mary Magdalene, an der Seite von Rooney Mara und Joaquin Phoenix, und The Souvenir: Teil 1, mit Robert Pattinson.

„Die Frau, die in der Chloé Kampagne gezeigt wird, ist aufgeschlossen, stark und liebt das Abenteuer. Sie will die Welt in deren Schönheit erobern und ist neugierig auf alles, was sie zu bieten hat. In diesem Sinne finde ich sie sehr inspirierend“, erklärt Arina Labed.

Simona Cattaneo, CMO bei Coty Luxury, erläutert: „Mit diesem Duft beschreiten wir neue Wege und zeigen eine neue Facette der Persönlichkeit der Chloé Frau. Spontaneität, Offenheit und Freiheit sind die Werte, die sie lebt – und Ariane ist die Quintessenz dieser neuen Chloé Frau. Wir sind unglaublich stolz, sie als neue Markenbotschafterin gewonnen zu haben.“

„Ariane vereint verschiedene Kulturen und verfügt über vielseitige Talente. Sie liebt es, Grenzen zu überschreiten und die Welt zu entdecken. Ihre natürliche Anmut und beeindruckende Schönheit machen sie zur perfekten Chloé Frau – fröhlich selbstbewusst und mutig“, so Geoffroy de la Bourdonnaye, CEO von Chloé.

